Il calendario delle partite di Inter, Lazio e Napoli: le date degli ottavi di Champions League

E’ già alta l’attesa per le partite degli ottavi di finale di Champions League con tre squadre in grado di portare in alto i colori italiani: Inter, Napoli e Lazio. L’accoppiamento più alla portata è quello della squadra di Simone Inzaghi che dovrà vedersela contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Si preannuncia equilibrato anche il doppio scontro tra Napoli e Barcellona, infine l’accoppiamento proibitivo della Lazio contro il Bayern Monaco.

Il calendario dell’Inter

Martedì 20 febbraio ore 21, Inter-Atletico

Mercoledì 13 marzo ore 21, Atletico-Inter

Il calendario del Napoli

Mercoledì 21 febbraio ore 21, Napoli-Barcellona

Martedì 12 marzo ore 21, Barcellona-Napoli

Il calendario della Lazio

Mercoledì 14 febbraio ore 21, Lazio-Bayern

Martedì 5 marzo ore 21, Bayern-Lazio