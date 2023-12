I sorteggi di Champions League: ok l’Inter, Lazio sfortunata e Napoli-Barcellona

SportFair

E’ altissima l’attesa per gli ottavi di finale di Champions League e le ultime indicazioni sono arrivate dai sorteggi con tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Sono tre le squadre italiane ancora in corsa e in grado di raggiungere risultati importanti: Inter, Lazio e Napoli. I nerazzurri sono i grandi protagonisti del campionato di Serie A e nell’ultima partita si sono imposti proprio contro la squadra di Maurizio Sarri. Il Napoli è tornato alla vittoria ed è ancora in grado di togliersi tante soddisfazioni. Il Napoli dovrà vedersela contro il Barcellona, l’Inter contro l’Atletico e la Lazio contro il Bayern Monaco.

Le qualificate da prime in classifica e in prima fascia

Bayern Monaco Arsenal Real Madrid Real Sociedad Atletico Madrid Dortmund Manchester City Barcellona

Le qualificate da seconde in classifica e in seconda fascia

Copenhagen Psv Napoli Inter Lazio Psg Lipsia Porto

Il sorteggio di Champions League in diretta su SportFair

Porto-Arsenal

Napoli -Barcellona

Psg-Real Sociedad

Inter -Atletico Madrid

Psv-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenhagen-City

Lipsia-Real Madrid