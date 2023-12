L’annuncio di Kyrgios su OnlyFans: la decisione sulla presenza agli Australian Open

SportFair

Nick Kyrgios non è mai banale e continua a confermarsi sopra le righe. L’australiano ha comunicato ufficialmente la rinuncia agli Australian Open: “è una decisione che mi spezza il cuore”, le parole del tennista. Il 28enne dovrà prima tornare ad una forma accettabile dopo gli ultimi infortuni. Il mese scorso aveva detto che “le stelle avrebbero dovuto allinearsi” per partecipare al primo slam stagionale.

“E’ una grande delusione per me, qui ho tanti ricordi straordinari. Voglio solo tornare a giocare al massimo e farlo bene, ma mi serve più tempo”. Kyrgios è reduce da un’operazione al ginocchio e non è ancora in grado di scendere in campo. Il rientro a Stoccarda non ha portato i frutti sperati, si è ritirato dopo un turno e si è cancellato da Wimbledon. L’annuncio è arrivato su OlyFans, poche ore dopo essere sbarcato sulla piattaforma.