Tennis, clamorosa svolta per Kyrgios: sbarca su OnlyFans

“Unisciti a me su OnlyFans“, firmato Nick Kyrgios. Incredibile ma vero, il tennista australiano, lontano dal circuito ormai da tanto tempo a causa di un infortunio, ha annunciato l’apertura di un profilo sulla piattaforma famosa per i contenuti per adulti. “L’iscrizione è gratuita per tutti! Tutto, dal dietro le quinte al campo e alla vita di tutti i giorni. Ci vediamo tutti lì“, continua Kyrgios.

Il motivo della scelta di Kyrgios

Kyrgios è sceso nei dettagli di questa nuova iniziativa: “gli atleti non possono più limitarsi a presentarsi in campo, dobbiamo presentarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro. Ho parlato direttamente con i miei fan per anni e so cosa vogliono vedere. Certo, ci saranno palline da tennis, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma potranno anche vedere tutti i diversi lati di me. Il gioco, i tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i fans“.