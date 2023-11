Formula 1, Hamilton e Verstappen nella stessa squadra? Max sicuro: “non accadrà mai”

La stagione 2023 di Formula 1 sta per volgere al termine! I piloti sono arrivato sul circuito di Yas Marina, dove domenica si disputerà il GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale a quattro ruote.

Max Verstappen arriva ad Abu Dhabi reduce da una splendida, l’ennesima, vittoria a Las Vegas e punta a chiudere l’anno con la ciliegina sulla torta.

“54 vittorie? Sarebbe un numero pazzesco, ma mi concentro sul lavoro e speriamo di avere una macchina competitiva anche nel 2024 per continuare così“, ha affermato oggi l’olandese in conferenza stampa.

E’ tempo bilanci per il campione del mondo, che guarda ai migliori momenti della stagione: “diversi, ma bello vincere a Zandovoort e anche a Suzuka. Conosciamo punti forti e anche i punti deboli della nostra vettura e lavoreremo per migliorare nei circuiti a bassa velocità“.

Non è mancato poi un commento sulla possibilità di gareggiare in squadra con Lewis Hamilton, dopo le rivelazioni di oggi di Christian Horner: “Hamilton come compagno di squadra? Non accadrà mai, quindi è una cosa che non ha senso porsi, però non mi dispiacerebbe. D’altra parte non voglio indicare lui perché ci sarebbero tanti compagni che potrebbero meritare un’occasione“.