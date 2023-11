Hamilton e i contatti con Red Bull e Ferrari: le rivelazioni di Horner

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 sta per volgere al termine: domenica, infatti, si disputerà l’ultimo GP dell’anno, quello di Abu Dhabi. La Red Bull potrà finalmente festeggiare in grande il successo iridato di Verstappen ed il primato nella classifica Costruttori.

In pista resterà un’ultima sfida, quella tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto Mondiale nella classifica Costruttori. Il team di Brackley non è riuscito a brillare e durante la stagione si è tanto parlato di un possibile trasferimento di Lewis Hamilton, che invece resterà con le Frecce Argento fino al 2025.

A maggio circolavano dei rumors su un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari, ma adesso spuntano nuove importanti rivelazioni. Christian Horner ha infatti svelato retroscena inediti al Daily Mail.

Le rivelazioni di Horner

Nel corso degli anni in più occasioni ci sono state conversazioni sulla possibilità che Lewis Hamilton si unisse alla Red Bull, all’inizio di quest’anno ad esempio c’è stato un sondaggio da parte dell’entourage di Hamilton per capire se ci fosse interesse da parte nostra nei confronti di Lewis. I contatti ci sono stati in Maggio a ridosso del weekend di Monaco. Ha incontrato anche il presidente della Ferrari John Elkann con il quale credo che le trattative fossero serie. Forse ha avuto colloqui anche con Vasseur, sicuramente con Elkann. Tornando a Hamilton, non credo proprio che lui e Verstappen riuscirebbero a lavorare insieme. La dinamica sarebbe troppo complicata e siamo contenti al 100% della nostra situazione attuale”, queste le parole del team principal Red Bull.