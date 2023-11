Meraviglioso Sinner alle ATP Finals! Vince contro Djokovic e manda in delirio il pubblico di Torino

SportFair

E’ andata in scena una partita clamorosa nella 3ª giornata delle ATP Finals, in corso di svolgimento a Torino. Dopo il ritiro di Tsitsipas e la vittoria di Rune, si sono affrontati due tennisti che non hanno bisogno di presentazioni: Novak Djokovic e Jannik Sinner. La sfida si è conclusa al terzo set e dopo più di tre ore.

L’inizio di partita è bellissimo ed equilibrato fino al 5-5. Poi l’italiano piazza un break sul 5-6 e chiude con un meritatissimo 5-7. Nel secondo set si registra la grande reazione del serbo che rientra in partita dopo la vittoria al tie-break.

Nel terzo e decisivo set Sinner sembra in grado di scappare: vince un break sul 2-3, poi il numero uno al mondo risponde con un contro-break e si va ancora al tie-break. L’italiano è autore di un rendimento pazzesco nei punti finali e vince con un netto 2-7. Sinner non è ancora qualificato per le semifinali: giovedì il match decisivo contro Rune.

“Non esiste un posto più bello per battere il numero uno al mondo. Sono riuscito a giocare i punti importanti nel modo migliore. Ho accusato un po’ di tensione dopo il secondo set, abbiamo vinto insieme”, le parole a caldo di Sinner. “E’ stata una partita molto tattica, ci sono stati tanti alti e bassi”.