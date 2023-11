ATP Finals, Tsitsipas si ritira: pubblico furioso, Sinner… nei guai

SportFair

Stefanos Tsitsipas si ritira dalle ATP Finals. E lo fa nel modo peggiore, il modo che gli consente di ‘giocare’ il secondo match e intascare 244.125 dollari. Il tennista greco, già acciaccato alla vigilia, si è ritirato dopo appena 17 minuti di gioco dalla sfida contro Holger Rune.

Il pubblico pagante, che ha assistito solo a 3 game, lo ha fischiato sonoramente. A nulla è valsa l’esibizione improvvisata, in fretta e furia, tra Hurkacz (che prenderà il suo posto giovedì contro Djokovic) e Fritz, le due ‘riserve’.

Tsitsipas ha ‘regalato’ un facile successo in 2 set a Rune che adesso, con un match in più giocato, guida il girone verde. Un bel guaio per Sinner che, in caso di sconfitta contro Djokovic (mai battuto in carriera) questa sera, rischierà il tutto per tutto nella sfida finale proprio contro Rune, decisamente più fresco e riposato.

Classifica girone verde

Rune 1-1 (3-2, 16-19) Sinner 1-0 (2-0, 12-8) Djokovic 1-0 (2-1, 19-16) Tsitsipas 0-2 (0-4, 8-12) *

*ritirato