“Essere il fratello di…”, retroscena Marini-Honda: la telefonata con Valentino Rossi

La notizia del passaggio di Luca Marini in Honda ha sorpreso tanti appassionati di MotoGP. Fra di essi anche Valentino Rossi che ha ammesso come la notizia che il fratello volesse lasciare il Team Mooney VR46 (gestito proprio dal ‘Dottore) sia stato uno shock.

Il richiamato di un team ufficiale come Honda, la possibilità di ereditare la moto di una leggenda come Marc Marquez, la stuzzicante possibilità di rilanciare la scuderia giapponese dopo qualche annata complicata, sono state motivazioni troppo importanti per Marini che ha optato per il cambio di team.

Il retroscena: la chiamata con Valentino Rossi

“Quando è emersa l’opportunità di sostituire Marc Marquez, Vale è stata la prima persona che ho chiamato – ha raccontato Marini, come si legge su “La Gazzetta dello Sport” – È stato… interessante. Ne abbiamo parlato tanto, anche se è difficile ovviamente parlare con lui, perché il suo ruolo è sia quello di capo dei manager che del team. Lui lui era diviso tra una bella opportunità da provare a realizzare in tutti i modi, e sapere che siamo una grande squadra e che sarebbe stato un peccato perdermi“.

Marini voleva uscire dal ‘cono d’ombra’ di Valentino Rossi e costruirsi una propria carriera lontana dall’etichetta dell’essere ‘il fratello di…’. “Questo è un ultimo passo che ci voleva. È il mio progetto di crescita come pilota di MotoGP. Andare in un team ufficiale era il mio sogno e obiettivo, per me è una cosa normalissima, essere il fratello di Valentino Rossi a me cambia nulla”, ha concluso Marini.