MotoGP, la madre di Jorge Martin dopo l’incidente con Marquez: il paragone con gli italiani | VIDEO

Le speranze mondiali di Jorge Martin si sono fermate dopo appena 7 giri del gran premio di MotoGP a Valencia. Il pilota spagnolo è entrato in pista troppo aggressivo e la strategia non ha funzionato. Prima è stato autore di un leggero contatto proprio con Bagnaia e poi l’incidente con Marc Marquez.

Proprio sull’incidente con il connazionale non si è risparmiata Susana Almoguera, madre di Jorge Martín, a ‘Carrusel Deportivo’: “Jorge ha detto che avrebbe potuto sorpassarlo prima, ma non l’ha fatto perché non aveva molto senso. Quando lo ha superato abbiamo visto che sono quasi caduti. Lì abbiamo perso tutti i nervi. È tornato davanti ad Aleix, poi ha avuto sfortuna con gli spagnoli”.

“Non so cosa ci passa per la testa come spagnoli. Tutti gli italiani sono uniti, difendono la loro bandiera. Noi spagnoli, invece, lottiamo per batterci a vicenda. Non lo capisco”.

‼️🤬Susana Almoguera, madre de Jorge Martín, al micro de @ChimoMasmano ⚔️”Parece que los españoles TENEMOS QUE PELEARNOS entre nosotros” ✋🏽”Parece que va en nuestros genes, luchamos entre nosotros” 🇮🇹 “Los italianos van todos a una”#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/p3rBeUMnBL — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 26, 2023