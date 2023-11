MotoGP, Jorge Martin punta il dito: “ho cercato di recuperare posizioni, poi Vinales…”

SportFair

Jorge Martin non è stato in grado di recuperare i punti di svantaggio da Bagnaia e laurearsi campione del mondo di MotoGP. La gara di Valencia si è conclusa con il trionfo del pilota italiano della Ducati e Pecco si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutiva.

Lo spagnolo ha rovinato tutto con un atteggiamento aggressivo e la caduta al 7° giro è stata fatale. Jorge Martin recrimina anche per l’atteggiamento aggressivo di Vinales.

“Ho voluto piangere tutto quello dovevo all’interno dei box. Dopodiché sono uscito, e ho voluto farlo a testa alta, perché oggi penso che ci sia comunque da festeggiare”, le prime parole di Jorge Martin. Poi i complimenti a Bagnaia: “complimenti a Pecco per la sua vittoria. Ha iniziato la stagione alla grandissima poi, dopo la caduta di Barcellona, è stato bravissimo a procedere con grande regolarità”.

Lo spagnolo recrimina per l’atteggiamento di Vinales: “ho cercato di recuperare posizioni, poi ho visto che Vinales mi ostacolava anche se aveva detto che non lo avrebbe fatto. Poi la caduta con Marquez e mi dispiace per lui e per me. Penso che in Indonesia e Australia ho sbagliato troppo”.