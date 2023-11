MotoGP, le reazioni di Jorge Martin: le lacrime e l’abbraccio con Bagnaia | VIDEO

Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo di MotoGP per la seconda volta consecutiva. Il pilota italiano della Ducati ha trionfato anche a Valencia e ha messo il punto esclamativo sulla stagione. Sul podio anche Di Giannantonio e Zarco.

Grande delusione per Jorge Martin, protagonista in negativo di una caduta dopo 7 giri. Lo spagnolo si è confermato subito aggressivo ed i rischi non hanno portato gli effetti sperati. La reazione di Jorge Martin è stata dai due volti: prima le lacrime di delusione, poi l’abbraccio al rivale Pecco Bagnaia.

HATS OFF TO THESE TWO! Jorge Martin and Pecco Bagnaia, what a masterpiece of a title fight you've created!

The dream is over for Jorge Martin

He got a big round of applause in the Pramac Racing box, but it's not enough to stop him from bursting into tears

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023