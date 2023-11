MotoGP, Jorge Martin avvisa Bagnaia: lo spagnolo promette battaglia

SportFair

E’ bagarre per la vittoria del campionato di MotoGP. Si avvicina l’ultimo gran premio a Valencia e il testa a testa tra Bagnaia e Jorge Martin è sempre più emozionante. Il pilota italiano della Ducati dovrà gestire il vantaggio di 21 punti sul rivale.

Lo spagnolo non ha intenzione di arrendersi e manda un chiaro messaggio a Pecco: “sarà difficile vincere il titolo, non sarà per niente facile, però sono contento di quello che ho fatto in questa stagione e cercherò quindi di godermi il weekend per provare a vincere sia la Sprint sia la gara della domenica, sono in grado di farlo”.

Jorge Martin promette battaglia: “per me 21 punti di distanza non sono tanti, penso che abbiamo delle possibilità: qualsiasi cosa succederà, andrà bene lo stesso. Qui sono sempre veloce, ho fatto le ultime due pole, quindi possiamo vincere sia la Sprint sia la gara lunga della domenica”.