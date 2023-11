MotoGP, alta tensione dopo il Qatar: la Michelin replica a Martin

SportFair

La gara di MotoGP in Qatar si è conclusa con il successo di Di Giannantonio e soprattutto il secondo posto di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica si è avvicinato al secondo titolo consecutivo e ha sfruttato in parte il decimo posto di Jorge Martin. L’italiano della Ducati dovrà gestire 21 punti di vantaggio nell’ultima gara.

Lo spagnolo non si è risparmiato dopo la gara e si è infuriato per i problemi alle gomme. La Michelin ha deciso di replicare: “la maggior parte dei piloti ha scelto la doppia mescola hard, nel fine settimana del Qatar sono stati battuti dei primati e il record sul giro è stato battuto nell’ultimo giro del GP a dimostrazione della prestazione costante dei pneumatici Michelin.

Riguardo alle dichiarazioni di Jorge Martin stiamo ancora analizzando i dati: quello che possiamo dire è che il suo pneumatico è arrivato qui subito dopo essere stato prodotto e che non è stato utilizzato o riscaldato in nessun’altra occasione prima di essere utilizzato per la gara”, le parole di Piero Taramasso.