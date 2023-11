Lewis Hamilton smentisce subito Horner: “falso! E’ stato lui a cercarmi”

SportFair

Hanno fatto presto il giro del mondo le dichiarazioni di Christian Horner al Daily Mail. Il team principal della Red Bull ha affermato che la Red Bull è stata contattata dallo staff di Lewis Hamilton per parlare del futuro del britannico.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Lewis Hamilton. Il britannico, che ha rinnovato con Mercedes fino al 2025, ha subito smentito le parole di Horner, dando la sua versione dei fatti.

La versione di Lewis Hamilton

“È falso, non parlo con Christian Horner da tantissimo tempo e per quanto mi risulta nessuno del mio entourage ha parlato con Red Bull. In realtà è stato Horner a cercare ad inizio stagione, ma l’ha fatto utilizzando il mio vecchio numero di telefono e dunque me ne sono accorto tantissimo tempo dopo. Ho risposto scusandomi per il ritardo ed evidenziando che non utilizzavo più quel telefono, gli ho fatto i complimenti per l’eccellente lavoro che stavano svolgendo e ho aggiunto che spero ovviamente di tornare presto a duellare con loro. Sinceramente non so a cosa si riferisca Horner quando sostiene che io li ho cercati”, queste le parole del britannico a Canal+.