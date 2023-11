Formula 1, super Verstappen in pole ad Abu Dhabi poi uno strepitoso Leclerc

SportFair

Sorprese e colpi di scena nelle qualifiche di Formula 1 ad Abu Dhabi per l’ultimo appuntamento del campionato: in Q1 si è registrata l’eliminazione di Carlos Sainz, in Q2 quella di Lewis Hamilton. Subito emozioni in Q1, il ferrarista non è competitivo e dovrà partire dalla 16ª posizione. Fuori anche Magnussen, Bottas, Zhou e Sargeant.

Nelle Q2 è Lewis Hamilton a pagare i problemi della Mercedes. Verstappen è ancora il più veloce davanti a Norris, Leclerc e Russell. Eliminati anche Ocon, Stroll, Albon e Ricciardo. La pole position è stata conquistata dal solito Max Verstappen. In prima fila anche un super Lecler. Poi Piastri e Russell. Quinto Norris, settimo Alonso e solo nono Perez.

La griglia di partenza ad Abu Dhabi

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Piastri, 4. Russell

3ª fila: 5. Norris, 6. Tsunoda

4ª fila: 7. Alonso, 8. Hulkenberg

5ª fila: 9. Perez, 10. Gasly

6ª fila: 11. Hamilton, 12. Ocon

7ª fila: 13. Stroll, 14. Albon

8ª fila: 15. Ricciardo, 16. Sainz

9ª fila: 17. Magnussen, 18. Bottas

10ª fila: 19. Zhou, 20. Sargeant