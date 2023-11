SportFair

Non sono iniziate nel migliore dei modi le qualifiche per la Ferrari ad Abu Dhabi. E’ in corso l’appuntamento in attesa dell’ultimo gran premio della stagione e la situazione in casa Ferrari è sempre più delicata.

Le Q1 si sono concluse con il miglior tempo realizzato da Verstappen davanti a Perez, Tsunoda, Albon, Russell, Norris e Stroll. Subito una svolta: Carlos Sainz è stato eliminato in Q1 e dovrà partire dalla 16ª posizione. Fuori anche Magnussen, Bottas, Zhou e Sargeant.