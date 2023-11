Campionati Italiani Invernali Nuoto: delude Quadarella, niente pass per Parigi 2024

SportFair

La seconda giornata dei Campionati Italiani Invernali di Nuoto porta con sè le gioie di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato, rispettivamente qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024 grazie ai trionfi nei 100 dorso e nei 100 rana, ma anche la delusione di Simona Quadarella.

La nuotatrice azzurra, argento Mondiale in carica, avrebbe voluto chiudere le pratiche per staccare il biglietto parigino già quest’oggi, ma la sua prova è stata al di sotto delle attese. Quadarella ha chiuso i 1500 metri in 16’08”01 migliorando quanto visto ieri, ma il crono non è stato abbastanza per farla volare direttamente a Parigi 2024.