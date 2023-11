Campionati italiani invernali di nuoto: anche Ceccon e Pilato staccano il pass per Parigi 2024

SportFair

Continua il programma con i campionati italiani invernali di nuoto e sono arrivate nuove importanti indicazioni. La giornata si è aperta con i 100 dorso e la vittoria di Thomas Ceccon. Il 22enne si è imposto con il tempo di 52”82. Ottimo 53”76 per Lamberti, secondo e pass per Doha. Grande risultato per Ceccon che vola a Parigi 2024 e si aggiunge a Paltrinieri e Razzetti.

I 100 rana hanno regalato una sorpresa: benissimo Viberti che vince in 59”38 e vola al Mondiale di Doha, solo terzo Martinenghi dietro a Poggio in 59”63.

Anche Benedetta Pilato vola alle Olimpiadi al termine di una grande prestazione in 1’05”80, vicinissimo al record italiano. Castiglioni seconda in 1’06”76. Pilota è la quarta italiana a volare alle Olimpiadi dopo Alberto Razzetti, Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon.