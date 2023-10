Fury-KSI, spettacolo all’AO Arena di Manchester | VIDEO

SportFair

Uno spettacolo unico all’AO Arena di Manchester, dove è andata in scena la sfida tra Tommy Fury e KSI. Dopo la vittoria di gennaio del fratello minore del re dei pesi massimi WBC Tyson Fury contro Jake Paul, Tommy ha ritrovato il successo nella sua città natale, battendo il suo rivale.

La lotta è iniziata in modo elettrizzante. KSI si è lanciato con una mano destra che ha catturato il mento e l’attenzione di Fury. Ma il suo stile agile e a mani basse si scontrava con l’approccio a scatti di Fury. A Fury è stato detratto un punto per aver colpito due volte alla nuca il suo avversario. Si è ripreso bene nel terzo round con un gancio sinistro in contropiede che si è rivelato un raro momento di successo per entrambi.

Ma nonostante il punto, Fury è riuscito a ottenere la decisione sui punteggi dei giudici. Un giudice ha dato un pareggio 57-57, gli altri due a favore di TNT 57-56.

Le parole dei protagonisti

KSI e Fury furono poi coinvolti in una furiosa guerra di parole, con il primo che chiedeva una rivincita. Si è poi arrabbiato per i colpi illegali di Fury, sostenendo che la decisione era “oltraggiosa” prima di rivelare che intende presentare ricorso. Fury ha detto: “ho combattuto con tutto il cuore e questo è tutto quello che puoi fare. Ho detto fin dal primo giorno che non ci sarebbe mai stato un altro Tyson Fury, sto solo cercando di essere il miglior Tommy Fury che posso essere“. KSI è apparso furioso dopo la sfida: “rapina, è una rapina“.

Naa bruh KSI literally dominated Tommy Fury this fight this was clearly rigged. KSI was robbed pic.twitter.com/rk6okd7W6C — UPDATE ARENA (@hyamay_b) October 14, 2023