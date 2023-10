Fury-KSI, ma tutti guardano Maura Higgins: è coperta solo da due papaveri | FOTO

SportFair

Grande attesa per il match di boxe andato in scena nella notte italiana, in quel di Manchester, fra Tommy Fury, fratello di Tyson Fury, e lo YouTuber KSI. Nonostante lo spettacolo offerto sul ring e la vittoria di Fury arrivata ai punti, molti spettatori sono stati ‘distratti’ da una persona presente tra il pubblico.

Stiamo parlando di Maura Higgins, 32enne star di Love Island, trasmissione nella quale ha tentato di sedurre proprio Tommy Fury con il quale oggi hanno un rapporto ‘fratello-sorella’. La ragazza, tifosa del pugile britannico, si è presentata all’AO Arena con un abito nero piuttosto osè, un busto trasparente e il seno coperto soltanto da un paio di papaveri. Un look in grado di rubare la scena.

