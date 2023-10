MotoGP, Martin non è più leader: la nuova classifica piloti

SportFair

GP d’Indonesia spettacolare. La gara di oggi sul circuito di Mandalika ha regalato uno show unico, con tanti colpi di scena: primo fra tutti la caduta di Jorge Martin, scivolato a 15 giri dal termine della corsa, perdendo così la leadership Mondiale.

Applausi per Pecco Bagnaia, autore di una favolosa rimonta dal 13° posto in griglia: il ducatista ha vinto la gara di oggi in Indonesia, riprendendosi il primo posto della classifica iridata, con 18 punti di vantaggio sul suo diretto rivale Martin.

La nuova classifica piloti di MotoGP

Bagnaia 346 Martin 328 Bezzecchi 283 Binder 211