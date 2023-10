Bagnaia on fire: Pecco rimonta e vince il GP dell’Indonesia

SportFair

Spettacolo e colpi di scena al GP dell’Indonesia. Al circuito di Mandalika è andato in scena uno show unico tra cadute, sorpassi e nuovi scossoni in classifica.

Jorge Martin è stato autore di una partenza pazzesca: lo spagnolo si è preso subito la testa della corsa, superando tutti i suoi avversari, con il poleman Luca Marini che ha perso posizioni, per poi scivolare e terminare in anticipo la sua corsa.

Buona anche la partenza di Bagnaia, a caccia di una rimonta, riuscita alla perfezione: il torinese della Ducati si è infatti presto portato tra i migliori, lottando per le prime posizioni.

A 15 giri dal termine il colpo di scena: il leader del Mondiale, Jorge Martin, è stato protagonista di una caduta, che ha regalato nuovamente a Bagnaia la vetta della classifica.

Nonostante la certezza di essere nuovamente primo in classifica, Bagnaia non si è accontentato e ha spinto fino alla fine, superando Vinales e prendendosi la testa della corsa.

Brividi sul finale, con Vinales e Quartararo vicinissimi a Bagnaia, che non si è però scomposto, riuscendo a tagliare per primo il traguardo. Splendido quinto posto per Bezzecchi, mentre Marc Marquez ha terminato presto la sua corsa a seguito di una caduta.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “credo che ci meritassimo una gara come questa, partire al tredicesimo posto, ho voluto dare il massimo. Quando ho visto Martin andare via ho pensato ‘prenditi cura delle gomme, poi vediamo’. Sono molto contento, voglio ringraziare tutto il mio team, la mia favolosa ragazza e la mia famiglia”.

Vinales: “stavo andando benissimo, controllavo le gomme, solo che Pecco era leggermente più veloce, so che se spingo troppo il posteriore parte, sono molto contento e soddisfatto del mio lavoro. Grazie al team e al pubblico, godiamoci questa gara”.

Quartararo: “ho recuperato tantissimo, è frustrante non riuscire a fare meglio, ma sono contento di essere tornato sul podio, speriamo di fare una bella gara anche in Australia”.