MotoGP, griglia di partenza GP Indonesia: chance Martin, Bagnaia deve rimontare

SportFair

Il GP dell’Indonesia promette scintille. Le squalifiche hanno disegnato una situazione davvero particolare per la griglia di partenza della Sprint Race della mattinata odierna e la successiva gara lunga che si terrà domenica. In prima fila scatta Luca Marini (prima volta) in carriera davanti alle Aprilia.

Male Pecco Bagnaia che partirà dalla 13° casella dopo aver mancato l’accesso al Q2. Non sfrutta a pieno l’occasione Jorge Martin che partirà dalla 6ª posizione, ma avrà comunque un vantaggio che potrebbe consentirgli di chiudere il gap di 3 punti che attualmente gli vale il secondo posto in classifica generale proprio dietro Bagnaia.

La griglia di partenza del GP dell’Indonesia

1ª Fila: 1. Marini; 2. Vinales; 3. Espargaro

2ª Fila: 4. Quartararo; 5. Binder; 6. Martin

3ª Fila 7. Di Giannantonio; 8. M. Marquez; 9. Bezzecchi

4ª Fila 10. Miller; 11. Bastianini; 12. Oliveira

5ª Fila: 13. Bagnaia; 14. Zarco; 15. Morbidelli

6ª Fila: 16. P. Espargaro; 17. R. Fernandez; 18. A. Fernandez

7ª Fila: 19. Mir; 20. Nakagami; 21. Rins