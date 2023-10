MotoGP, dolce prima volta in pole in Indonesia: disastro Bagnaia

SportFair

Le prime ore del mattino in Italia vengono scandite dal rombo dei motori dei protagonisti della MotoGP. A Mandalika sono andate in scena le qualifiche del GP dell’Indonesia, 16° appuntamento nel calendario delle due ruote che si avvia verso una spettacolare conclusione. Sono 6 le gare che mancano al termine, ogni punto conta e anche ogni dettaglio che permetta di conquistarlo, come una buona posizione in griglia.

Lo sa bene Pecco Bagnaia che mastica amaro. Il pilota Ducati, costretto a passare dal Q1, resta dietro a Marini e Bastianini e non accede al turno successivo: partirà 13°. Jorge Martin, a 3 punti di distacco in classifica, sarà 6° a causa di una caduta.

La pole position di giornata va a Luca Marini in 1:29.978, è una dolce prima volta per lui. Completano la prima fila Maverick Vinales e Aleix Espargaro, apparsi veloci per tutto il weekend. Buon quarto posto per Fabio Quartararo. Marc Marquez ottavo davanti al recuperato Marco Bezzecchi.