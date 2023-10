Federica Pellegrini, la prima intervista col pancione: la rivelazione sul parto

SportFair

Federica Pellegrini per la prima volta in tv col pancione. La ‘Divina’ è stata ospite di Silvia Toffanin per la trasmissione ‘Verissimo’ e l’argomento caldo è stato ovviamente quello della gravidanza. Il parto potrebbe essere in acqua: “per me è un ambiente naturale”. E’ in arrivo una bambina nel periodo tra Natale e Capodanno.

“Sto bene, è una gravidanza bellissima, mai problematica. Sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei impegni, i miei ritmi”. Sulla gravidanza: “volevamo tenerlo nascosto il più possibile, per cercare di vivere la mia vita più normalmente possibile”.

Federica Pellegrini è entrata in vasca la prima volta a soli sei mesi: “vorrei che anche mia figlia entrasse in questo mondo il prima possibile. L’idea è quella di una bambina sportiva, poi seglierà lei la sua strada”.

Poi in collegamento Matteo Giunta, marito dell’ex nuotatrice. “Pronto è una parola grossa. Spero di non essere un padre troppo protettivo ma sento che sarò molto geloso”. Infine ancora Federica Pellegrini: “abbiamo fatto un classico test casalingo però poi è andato lui a vederlo, io non ho voluto. È tornato con un sorriso a 32 denti. Ce la faremo, siamo già ben rodati con i nostri quattro cani”.