Federica Pellegrini è incinta! L’annuncio e la sfida al record di O’Callaghan | VIDEO

SportFair

Federica Pellegrini appare sui social nel giorno in cui Mollei O’Callaghan firma il nuovo record del mondo nei 200 stile libero femminili battendo proprio quello firmato dalla ‘Divina’ che resisteva da oltre 5000 giorni! L’ex nuotatrice azzurra si è congratulata con la giovane primatista mondiale postando un video con allegato un messaggio: “gara pazzesca. Una delle migliori che abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti qualcosa…“.

Nel filmato la Pellegrini si avvicina allo schermo, si alza la camicetta e mostra un pancino con la scritta: “ce lo riprenderemo“. Una sfida alla neocampionessa del mondo che nasconde anche un particolare messaggio: Federica Pellegrini è incinta! Non sarà lei dunque a tornare in vasca a riprendersi il record, ma la figlia che, a quanto pare, aspetta in grembo, nata dall’amore con Matteo Giunta.

Guarda anche Federica Pellegrini aspetta un bambino: l'annuncio è una simpatica sfida alla O'Callaghan