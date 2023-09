Verstappen penalizzato a Singapore? La decisione definitiva

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista del gran premio di Formula 1 a Singapore e la Ferrari è finalmente competitiva anche per la vittoria. La pole position è stata conquistata da Sainz, poi Russell e Leclerc. Solo 11° il leader del Mondiale Max Verstappen. L’olandese è stato anche a rischio penalizzazione.

Verstappen ha attirato l’attenzione dei commissari prima per aver ostacolato la Williams di Logan Sargeant, poi altri due episodi: il primo per aver ostacolato le altre auto in uscita dai box, mentre il secondo riguardava il possibile impeding ai danni di Yuki Tsunoda dopo curva 3. In tutti e tre i casi non è stata comminata nessuna penalità, ma solo solo doppia reprimenda.