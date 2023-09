Formula 1, la griglia di partenza del GP di Singapore: la Ferrari può sognare

SportFair

Sessione di qualifica emozionante quella del GP di Singapore che ha visto le Red Bull subito fuori dai giochi nel Q2 con Verstappen 11° e Perez 13°. In una pista come quella di Marina Bay, nella quale i sorpassi sono piuttosto complicati, sarà difficile anche per un fenomeno come Verstappen poter puntare al podio che domani sembra alla portata di tutti, soprattutto della Ferrari.

Carlos Sainz, infatti, scatterà nuovamente dalla pole position come già accaduto a Monza nell’ultimo weekend di gare. Terzo posto per Charles Leclerc con George Russell a negare la doppietta Ferrari già in griglia. La scuderia di Maranello può sognare una vittoria che sembrava una vera e propria chimera quest’anno.

La griglia di partenza del GP di Singapore

1ª Fila: 1° Sainz, 2° Russell

2ª Fila: 3° Leclerc, 4° Norris

3ª Fila: 5° Hamilton, 6° Magnussen

4ª Fila: 7° Alonso, 8° Ocon

5ª Fila: 9° Hulkenberg, 10° Lawson

6ª Fila: 11° Verstappen, 12° Gasly

7ª Fila: 13° Perez, 14° Albon

8ª Fila: 15° Tsunoda, 16° Bottas

9ª Fila: 17° Piastri, 18° Sargeant

10ª Fila: 19° Zhou, 20 Stroll