MotoGP, ‘Martinator’ show a Misano: pole e record! Eroico Bagnaia

Sarà un weekend a tutto gas quello del GP di San Marino. Ieri Bezzecchi ha ritoccato il record della pista, quest’oggi è toccato a Jorge Martin. Il pilota spagnolo ha firmato la pole position nelle qualifiche di Misano in 1:30.390 candidandosi alla vittoria sia nella sprint race del pomeriggio che nella gara di domani. Bezzecchi e Bagnaia proveranno a mettergli i bastoni fra le ruote e a far gioire il pubblico di casa. Di seguito il racconto delle qualifiche.

Q1

Nel primo stint delle qualifiche, quello che mette in palio i due pass per il Q2, vanno forte Miguel Oliveira (1:31.272) e Aleix Espargaro (+0.157). Niente da fare per Quartararo, primo degli esclusi. Fuori anche Pirro, Bradl, Zarco, A. Fernandez, Miller, Morbidelli, Nakagami, Di Giannantonio, Mir, P. Espargaro.

Q2

Nel Q2 si va fortissimo. Jorge Martin si mette in modalità ‘Martinator’ e distrugge il record della pista firmato ieri da Marco Bezzecchi limando 0.456 (nuovo tempo 1:30.390). Alle sue spalle proprio Marco Bezzecchi (+0.397) e un eroico Pecco Bagnaia che, nonostante gli acciacchi dovuti alla caduta di Barcellona, partirà dalla prima fila.