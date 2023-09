MotoGP, griglia di partenza GP San Marino: prima fila da record

SportFair

La griglia di partenza del GP di San Marino presenta una prima fila da record. Il motivo? Jorge Martin ha firmato il nuovo miglior giro della pista di Misano in 1:30.390 prendendosi la pole position. Il pilota spagnolo ha tolto 0.450 dal tempo fatto registrare ieri nelle FP2 da Marco Bezzecchi, secondo in qualifica, che a sua volta aveva ritoccato al ribasso il record fatto registrare da Pecco Bagnaia (3° in griglia) nella passata stagione.

La griglia di partenza del GP di San Marino

1ª Fila: 1° Martin, 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia

2ª Fila: 4° Vinales, 5° Pedrosa, 6° A. Espargaro

3ª Fila: 7° Binder, 8° Marini, 9° M. Marquez

4ª Fila: 10° Oliveira, 11° A. Marquez, 12° R. Fernandez

5ª Fila: 13° Quartararo, 14° Pirro, 15° Bradl

6ª Fila: 16° Zarco, 17° A. Fernandez, 18° Miller

7ª Fila: 19° Morbidelli, 20° Nakagami, 21°, Di Giannantonio

8ª fila: 22° Mir, 23° P. Espargaro, 24° Takahashi