MotoGP, le condizioni di Bagnaia: le sensazioni del pilota dopo il ritorno in pista

SportFair

Pecco Bagnaia è tornato in pista dopo il brutto incidente al Gp di Catalogna ed i risultati sono stati subito sorprendenti. Il pilota italiano della Ducati si è già messo in mostra nelle libere del GP di San Marino e il settimo posto rappresenta un grandissimo risultato.

“È incredibile la nostra performance considerando la situazione in cui siamo, sono passati solo cinque giorni dalla caduta di Barcellona. Essere nei dieci equivale a una pole position, è stato fantastico”, le parole di Bagnaia.

“Il primo impatto è stato di 24G e il secondo di 23G (quello sulla gamba) ed è qualcosa di incredibile. Si sentono tutti, ma sono soddisfatto e felice, non si vede perché sono stanco ma sono felice. Ho visto molte persone emozionate nel box. Era importante tornare e fare bene, più per me stesso che per il risultato. Siamo partiti col piede giusto. Abbiamo fatto un programma di antidolorifici, oggi più soft, stamattina senza e oggi pomeriggio ho provato qualcosa, sicuramente hanno aiutato un po'”.

Sull’aspetto mentale: “la cosa più importante era tornare in moto. Nei primi giri ho sentito molto male. Non sapevo come mettermi, prima il piede sulla punta, poi più indietro ma non andava bene. Poi lavorandoci abbiamo risolto”.