MotoGP, Valentino Rossi commenta l’incidente di Bagnaia: “che paura!”

Il GP di Catalogna si è concluso con la tripletta spagnola sul podio formata da Espargaro, Vinales e Martin. L’ultima gara di MotoGP è stata condizionata dagli incidenti in partenza, in particolar modo quello di Pecco Bagnaia.

Il pilota italiano della Ducati è stato colpito alla gamba da Binder, fortunatamente senza gravi conseguenze. “Bagnaia? Che paura! Io gli ho detto che è stato bravissimo a non farsi niente”. E’ il commento di Valentino Rossi dal palco di “Tavullia Vale”, l’evento organizzato nella sua Tavullia per la festa e la consegna delle chiavi, in titanio, della città. Sul palco sono saliti anche i piloti della “Academy VR46” e tanti amici della MotoGP.