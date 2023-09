Il Mercante in Fiera, chi è Lavinia Abate? Tutto sulla nuova Gatta Nera | FOTO

SportFair

A partire da questa sera, lunedì 25 settembre, ritorna “Il Mercante in Fiera“, simpatico game show condotto da Pino Insegno su Rai 3. Il format, seppur rinnovato, presenta sempre, è il caso di dirlo, le stesse carte vincenti che lo avevano fatto amare negli scorsi anni. Fra di esse, immancabile la presenza della Gatta Nera, figura che ha destato non poche polemiche in vista dell’avvicinamento all’esordio del programma.

Prima l’esclusione di Ainett Stephens, la prima e storica ‘Gatta Nera’, bocciata per ‘limiti legati all’età’. Poi il caso Candelaria Solorzano. Infine, la scelta definitiva, ricaduta su Lavinia Abate. Scopriamo di chi si tratta.

Lavinia Abate, la nuova Gatta Nera

Il nome, ai più attenti, non sarà di certo nuovo. Lavinia Abate, giovane modella romana nata il 24 marzo a Roma, è l’attuale Miss Italia in carica. Dopo aver frequentato il liceo scientifico a Roma e aver studiato danza per 12 anni, Lavinia, all’epoca già Miss Lazio, era stata notata da Caterina Murino mentre era in vacanza.

Lunghi capelli neri, occhi color nocciola, 176 cm, viso dolce e sensuale, sono state le caratteristiche che le hanno permesso di ottenere sia la fascia di Miss Italia che quella di Miss Eleganza. Lavinia sogna di diventare cantautrice e durante il concorso di bellezza si è esibita con un brano scritto da lei stessa.

Si sa poco sulla sua vita privata. Circa un anno fa aveva svelato di essere fidanzata, seppur quella relazione ad oggi sia finita e i due sono rimasti in buoni rapporti. Intervistata da “Il Corriere della Sera”, ha spiegato di essere una ragazza un po’ insicura riguardo il suo aspetto fisico: ha il complesso dell’altezza e ha portato il busto per 4 anni a causa di un problema di scoliosi.

Il caso Candelaria Solorzano

La nuova Gatta Nera de “Il Mercante in Fiera” sarebbe dovuta essere Candelaria Solorzano, una modella argentina che da diverso tempo vive in Italia. La ragazza, 28 anni, è finita al centro di una bufera social a causa di un video nel quale la si vede armeggiare con tabacco e una sostanza non ben identificata: secondo il web sarebbe la preparazione di uno spinello. A causa della polemica creatasi, la sua candidatura è decaduta.