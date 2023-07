Il Mercante in Fiera, Ainett Stephens è vecchia per fare la Gatta Nera? Risposta graffiante | FOTO

SportFair

“Il Mercante in Fiera” torna in tv a 17 anni dall’ultima volta. Il simpatico game show che riprende il famoso gioco di carte non sarà più su Italia 1, ma andrà in onda su Rai 2. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Pino Insegno, sbarcato da poco in Rai dopo il recente refresh operato dal governo Meloni.

La trasmissione ha stuzzicato l’interesse di tanti telespettatori, ma ha generato anche una particolare polemica, che ha preso piede nelle ultime ore, riguardante la figura della Gatta Nera, sexy spalla del conduttore divenuta una figura iconica del programma.

Mercante in fiera: nuova Gatta Nera, più… giovane

Intervistato dal sito “Davidemaggio.it”, Pino Insegno ha raccontato alcune novità della nuova edizione del “Mercante in Fiera” che si presenterà con nuove carte, al passo con i tempi e con una nuova Gatta Nera. Non ci sarà, infatti, Ainett Stephens poichè, stando a quanto dichiarato da Pino Insegno: “è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni“.

La risposta della Gatta Nera

Ainett Stephens, sollecitata dai fan, ha deciso di intervenire direttamente sull’argomento attraverso le proprie storie Instagram. La bella venezuelana ha ammesso di esserci rimasta un po’ male, ma ha spiegato che, proprio grazie ai suoi 41 anni, riesce a superare in maniera migliore critiche e frecciatine di questo tipo.

A sua volta però, non ha risparmiato qualche osservazione graffiante nei confronti di “chi condurrà il programma” e ha augurato, sinceramente, il meglio a chi prenderà il suo posto come nuova Gatta Nera.

