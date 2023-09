Formula 1, FP1 GP Singapore: sorpresa Ferrari, Verstappen insegue | TEMPI

SportFair

Dopo l’exploit di Monza, sulla pista di casa, la Ferrari inizia con il piede giusto anche il weekend del GP di Singapore. Seppur la pista asiatica non sia propriamente adatta alle caratteristiche della Rossa, nelle FP1 davanti ci sono proprio le due monoposto di Maranello.

Il miglior tempo della sessione mattutina è di Charles Leclerc in 1:33.350. Alle sue spalle si piazza Carlos Sainz a +0.078. Insegue in terza posizione Max Verstappen +0.126. Da segnalare una simpatica nota di colore: in pista sono spuntate diversi varani che hanno causato 3 esposizioni di bandiere gialle.