Formula 1, FP1 GP Singapore: invasione di ‘lucertoloni’ in pista | VIDEO

SportFair

Tre esposizioni di bandiere gialle nelle FP1 del GP di Singapore, ma questa volta i piloti non c’entrano. La situazione di possibile pericolo segnalata è stata causata dalle continue invasioni di ‘lucertoloni’ in pista! Diversi varani, di differenti dimensioni, hanno attraversato il circuito non curanti della presenza delle monoposto.

Divertenti gli scambi di battute fra i piloti e i box nei quali veniva segnalata la presenza di “un rettile in pista”, “eccone un altro”, “altra lucertola in pista, questa è più grossa”.