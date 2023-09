Come sta Bagnaia dopo l’incidente? Il comunicato della Ducati

SportFair

Arrivano nuovi aggiornamenti sul gravissimo incidente al pilota italiano Bagnaia durante il GP di Catalogna. Il pilota Ducati è finito sull’asfalto, è stato evitato da tanti colleghi, ma non da Brad Binder che gli è passato sopra una gamba.

Pecco si è sottoposto ad una serie di accertamenti ed i dettagli sono stati svelati dalla Ducati attraverso un comunicato ufficiale. “Pecco Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori controlli medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica volerà in Italia con la squadra questa sera”. Ancora incertezza sui tempi di recupero, il prossimo appuntamento è fissato a San Marino il 10 settembre.

Le condizioni di Bastianini

“Bastianini ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura subcapitale del secondo metacarpo della mano sinistra – si legge nel comunicato ufficiale diffuso della Ducati – sia la mano che la caviglia sono state immobilizzate con il gesso per consentirgli di recarsi in Italia questa sera. Bastianini dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei giorni successivi si sottoporrà anche a un intervento alla mano”.