Chi è Barbara Popovic, la cantante macedone che ha cantato l’inno dell’Italia | FOTO

E’ iniziato il percorso di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana e l’esordio non è stato dei più facili in un partita importantissima per la qualificazione agli Europei contro la Macedonia del Nord. Prima del fischio d’inizio si sono registrati anche momenti di discussione.

In primo piano nel mirino sono finite le pessime condizioni del manto erboso, poi le polemiche per l’inno nazionale. La Uefa ha deciso di farlo cantare a Barbara Popovic, una cantante macedone che ha anche partecipato all’Eurovision nel 2013. L’inno è stato cantato senza musica e i fischi dei tifosi di casa non sono stati apprezzati. La scelta non è andata giù ai tifosi italiani e sui social si sono registrati tanti messaggi di disappunto.

Chi è Barbara Popovic

Barbara Popovic è una cantante macedone classe 2000. E’ nota per aver rappresentato il suo paese al Junior Eurovision Song Contest 2013. Il testo era dedicato ad un ragazzo dei Paesi Bassi. E’ tornata sul palco del festival Makfest 2018, introducendo una nuova canzone. Nel corso della carriera ha collaborato con diversi artisti macedoni. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della cantante.