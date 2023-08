Bellissima e sempre in forma: chi è Flaminia Apolloni, la fidanzata di Scamacca | FOTO

SportFair

Gianluca Scamacca è chiamato dalla stagione della definitiva consacrazione. L’attaccante classe 1999 ha deciso di sposare il progetto dell’Atalanta ed è chiamato a riscattare l’ultima deludente esperienza con la maglia del West Ham. Le trattative con Inter e Roma non sono andate a buon fine e l’inserimento del club di Gasperini ha fatto la differenza.

Le qualità di Scamacca non sono assolutamente in discussione, si tratta di un attaccante in grado di fare reparto da solo e destinato a diventrare un punto di riferimento anche della Nazionale italiana.

La fidanzata di Scamacca

Anche la vita privata continua a regalare motivi di soddisfazioni. Il nuovo attaccante dell’Atalanta è legato dal rapporto con la fidanzata Flaminia Apolloni, insieme ormai da tanti anni.

Bellissima e in grande forma, la ragazza è seguita da quasi 10.000 follower sul profilo Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della bella Flaminia.