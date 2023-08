Vuelta di Spagna, la tappa di oggi Mataró-Barcelona: percorso e favoriti

SportFair

Continua il programma con la Vuelta di Spagna ed è arrivato il momento della 2ª tappa, la Mataró-Barcelona. Sono tre i GPM da affrontare oggi: il primo subito dopo il via con il Coll de Sant Bartomeu di 5.5 km al 4.6% di pendenza medi. Nella seconda parte ritrmi tranquilli caratterizzati dal Coll d’Estenalles di 11.5 km al 4%.

Il finale si preannuncia spettacolare: si sale verso l’Alto del Castell de Montjuïc di 0.9 km al 9,4% di pendenza media e con punte al 13.0%, con scollinamento a 3 chilometri dal traguardo di Barcellona.

Lorenzo Milesi è in maglia rossa e proverà a difenderla. Occhio ai big con Primoz Roglic che ha già perso diversi secondi e Remco Evenepoel pronto a ‘controllare’ lo sloveno. I nomi per la giornata sono quelli di Marijn van den Berg e Bryan Coquard. Per l’Italia Andrea Bagioli.