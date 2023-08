Vuelta di Spagna: Milesi prima maglia rossa dopo la crono a squadre

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo della Vuelta di Spagna e sono arrivate buone indicazioni per i colori azzurri. L’italiano Lorenzo Milesi ha indossato la maglia rossa di leader al termine della prima tappa. E’ andata in scena a Barcellona una crono a squadre e vinta dalla sua formazione, la Dsm-Firmenich.

Milesi e i suoi compagni hanno concluso i 14,8 chilometri del percorso in 17’30”, precedendo la Movistar, a Ef Education-Easypost e la Soudal Quickstep di Remco Evenepoel. La frazione inaugurale di questa Vuelta è stata caratterizzata dal maltempo che ha reso viscido e scivoloso il fondo stradale e per questo ci sono state numerose cadute, per fortuna senza gravi conseguenze, che hanno indotto più di un atleta a non spingere al massimo e a pensare soprattutto a limitare i danni.

A penalizzare i ciclisti anche un’illuminazione non ideale su alcuni tratti di strada, come confermano le proteste di Remco Evenepoel e i compagni della Soudal-QuickStep. Beffati, per meno di un secondo, i padroni di casa della Movistar, mentre la grande delusa di giornata è la squadra in teoria migliore, ovvero la Jumbo Visma di Primoz Roglic e Jonas Vingegaard.

Per Milesi anche la maglia di miglior giovane. Domani dovrà difendere la leadership nella seconda tappa, la Mataró-Barcellona, di 182 chilometri.

MAGLIA ROSSA

Lorenzo Milesi (Team Dsm-Firmenich) 17″30 David Max Poole (Team Dsm-Firmenich) +00″00 Romain Bardet (Team Dsm-Firmenich) +00″00 Sean Flynn (Team Dsm-Firmenich) +00″00 Edgar Oscar Conley (Team Dsm-Firmenich) +00″00 Christopher Hamilton (Team Dsm-Firmenich) +00″00 Enric Mas (Movistar Team) +00″00 Einer Augusto Rubio Reyes (Movistar Team) +00″00 Nelson Oliveira (Movistar Team) +00″00 Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) +00″00