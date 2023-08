US Open, riscatto italiano: Berrettini e Arnaldi superano il turno

SportFair

Continua il programma con gli US Open e finalmente si registrano le prime gioie per i colori italiani. Dopo il disastro di ieri, la giornata si è aperta con il botto. Successo di Matteo Berrettini, in grado di vincere senza problemi contro il francese Ugo Humbert. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa con un netto 0-3 (4-6, 2-6, 2-6). Nel prossimo turno dovrà vedersela contro Arthur Rinderknech.

Al prossimo turno anche Matteo Arnaldi, in grado di sfruttare il ritiro di Jason Kubler. L’australiano ha ufficializzato il forfait al secondo set, dopo il 3-6 del primo set a favore dell’italiano. Nel prossimo turno la sfida contro il vincente tra Griekspoor e Fils.