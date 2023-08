US Open, disastro azzurro al primo turno: fuori Musetti e altri 4

SportFair

Gli US Open di tennis iniziano nel peggiore dei modi per il tennis italiano. Tutti i tennisti azzurri impegnati nella notte americana sono stati eliminati all’esordio. Spicca la sconfitta di Lorenzo Musetti che si è arreso in 5 set, dopo 3 ore e 44 minuti di battaglia, al numero 171 al mondo Droguet. Sconfitti anche Travaglia (da Paul, 6-3 / 6-3 / 4-6 / 6-1) e Cecchinato (da Safiulin, 6-4 / 6-2 / 6-0).

La situazione non migliora di certo al femminile. Elisabetta Cocciaretto cade all’esordio contro la qualificata Juvan (6-2 / 7-5), mentre Jasmine Paolini si arrende a Jelena Ostapenko (6-2 / 4-6 / 6-1).