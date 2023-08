Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la vittoria a Toronto? Il montepremi è pazzesco

SportFair

Grande impresa di Jannik Sinner, in grado di vincere il primo torneo 1000 della sua storia. Il tennista italiano si è imposto in finale a Toronto contro l’australiano Alex De Minaur per 6-4, 6-1 in 1h26′. L’altoatesino vince l’ottavo titolo della carriera e scatta dall’ottavo al sesto posto in classifica Atp.

“E’ un grande risultato, lo condivido con le persone che mi sono vicine tutti i giorni. Stiamo lavorando duro”, dice Sinner subito dopo la vittoria. “Questi risultati ci fanno sentire ancora più forti e ci fanno venire la fame di lavorare ancor di più. Ho avvertito la pressione, mentirei se dicessi il contrario. Credo però di averla gestita bene”, aggiunge.

Quanti soldi ha guadagnato Sinner

Cifra importantissima per Jannik Sinner. Il tennista italiano si è portato a casa 1,019 milioni di dollari, circa 929.668 euro.