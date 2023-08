Finalmente Sinner! Vince il primo torneo 1000, trionfo a Toronto contro De Minaur

SportFair

Finalmente Jannik Sinner. Il tennista italiano ha trionfato per la prima volta in un Masters 1000 e l’apoteosi è stata raggiunta a Toronto. Il 21enne è stato autore di una prestazione quasi perfetta nell’ultimo atto contro Alex De Minaur e la partita non è stata quasi mai in discussione. In particolar modo i tennisti hanno fatto fatica a conservare il servizio, soprattutto l’australiano.

Partenza sprint di Sinner che si porta sul 2-0, poi De Minaur recupera sul 2-2. L’azzurro inizia a fare sul serio e chiude il primo set sul punteggio di 6-4. Il secondo set è senza storia, Sinner domina in lungo e in largo e trionfa con il punteggio di 6-1. L’italiano vince in un’ora e 30 minuti e conquista il primo torneo 1000. Sinner vola al sesto posto della classifica Atp, eguagliato il risultato di Berrettini.