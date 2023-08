Mondiali Ciclismo 2023, manifestanti ‘incollati’ sull’asfalto: protesta ferma la corsa!

SportFair

Episodio incredibile avvenuto durante i Mondiali di Ciclismo 2023. La tanto attesa prova in linea maschile, quella in cui si assegna la maglia iridata, è stata fermata a 191 km dal traguardo da un’improvvisa protesta. Alcuni manifestanti hanno bloccato la strada, vengono segnalati come ‘incollati sull’asfalto’, non si riesce a passare.

La corsa è rimasta bloccata per diverso tempo e si rischia di finire la corsa con il buio. In 9 erano in fuga, inseguiti da un gruppetto di 3 ciclisti. Il plotone era a 9 minuti quando è stato raggiunto dalla notizia. La corsa è attualmente neutralizzata. La regia ha deciso di non inquadrare i manifestanti per non dare risalto alla protesta. I ciclisti sono rimasti fermi per quasi un’ora: c’è chi chiacchiera, chi si riposa sull’ammiraglia, chi mangia qualcosa. La ripartenza è avvenuta alle 13:13.