Mondiali Ciclismo, chi è Letizia Paternoster? La Venere azzurra che ha stregato tutti | FOTO

A Glasgow per inseguire il sogno di portarsi a casa più medaglie possibili. Gli avversari sono agguerriti, ma l’Italia vuole fare bella figura ai Mondiali di Ciclismo 2023 tenendo fede alla straordinaria tradizione delle due ruote che da sempre accompagna il nostro paese sia al maschile che al femminile.

Fra le convocate azzurre, un nome su tutti ha attirato l’attenzione degli appassionati delle due ruote, quello di Letizia Paternoster. La splendida ciclista italiana è una delle sportive più amate del Bel Paese e vanta tantissimi fan anche fuori dai confini nazionali.

I grandi risultati ottenuti in pista, il suo occhi azzurri e il suo sorriso ammaliante sono un mix irresistibile per tutti gli appassionati e anche un vanto per l’Italia che ha nel suo roster una delle cicliste più belle e talentuose al Mondo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Letizia Paternoster?

Letizia Paternoster è nata il 22 luglio del 1999 a Cles, un comune del Trentino-Alto Adige, sotto il segno zodiacale del Cancro. La madre ha origini italiane mentre il padre è italo-australiano e la ragazza possiede anche il passaporto aussie. Appassionatasi al ciclismo fin da bambina, grazie al padre e al fratello, Letizia ha provato anche a cimentarsi in altri sport come la ginnastica artistica, ma nessuno l’ha mai conquistata come la bici.

Dopo aver provato diverse discipline su due ruote, si è divisa nella carriera fra ciclismo su strada (nel quale vanta 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi europei e 1 bronzo Mondiale) e su pista (nel quale vanta 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi europei e 1 oro 3 argentin e 3 bronzi mondiali). Letizia ha corso per Astana, Fiamme Azzurre, Trek-Segafredo e Jayco-AlUla. Nel 2021 il primo titolo iridato Elite, l’oro vinto nella corsa a eliminazione ai Mondiali di Roubaix.