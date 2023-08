Mondiali atletica, Jabobs avvisa: “subito il 100% per capire come sto”

SportFair

E’ sempre più vicino l’inizio dei Mondiali di atletica e tutti gli occhi sono puntati su Marcell Jacobs. “Domani, in pista nelle batterie, darò subito il 110 per cento: dopo un periodo di stop ho bisogno di sentire di nuovo certe sensazioni e capire a che punto sono”. Sono le dichiarazioni del velocista azzurro, in conferenza stampa, alla vigilia del suo ritorno in pista per il primo turno di qualificazione per i 100 ai Mondiali di Budapest.

“Avrò altri due turni per capire – spiega l’olimpionico di Tokyo – Certo, se vedo che la prima batteria va in un certo modo, posso anche pensare di risparmiare qualcosa. Ma voglio tornare a provare certe sensazioni”.