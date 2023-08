Marcell Jacobs verso i Mondiali di atletica: “avrei voluto essere il favorito”

SportFair

Marcell Jacobs si prepara per i prossimi importanti appuntamenti. “Avrei voluto essere il favorito per questi Mondiali, nonostante il peso delle aspettative che comportava”. Il velocista azzurro arriva ai Mondiali di Budapest dopo un lungo periodo di stop per problemi fisici: “ho avuto una stagione difficile ma sono qui”, ha raccontato in un incontro a Budapest organizzato dal suo sponsor tecnico.

“Sono sicuro che sarà una sfida davvero dura, ma voglio rimanere concentrato su me stesso, andare giorno per giorno, e fare del mio meglio quando andrò in finale”.

In corsa per una medaglia ci sono Fred Kerley, campione in carica, Noah Lyles, il britannico Zharnel Hughes, il keniano Ferdinand Omanyala e Letsile Tebogo, del Botswana. “Mi considero parte di questo gioco, anche se la stagione non è andata come avevo programmato: fosse stato cosi’, avrei corso piu’ veloce di loro”.